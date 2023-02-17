Иранские болельщики встретили российских футболистов флагом Украины
На состоявшемся накануне товарищеском матче российского футбольного клуба «Зенит» и иранского «Сепахан» болельщики иранского клуба вывесили украинский флаг, сообщили иранские соцсети.
Встреча прошла в Исфахане на стадионе «Накш-э-джахан».
Российские СМИ отметили, что украинский флаг вскоре убрали. Встреча завершилась победой иранской команды со счетом 2:0.
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