Алиев: Война в Украине полностью изменила ситуацию в мире...

Российско-украинская война полностью изменила общую геополитическую ситуацию. Но это не оказало прямого влияния на Азербайджан, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на панельной дискуссии на тему «Преодолевая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе» в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

«Я бы сказал, что прямого воздействия ситуации на нас не было. Общая геополитическая ситуация полностью изменилась. Вероятно, мы уже не вернемся во времена до российско-украинской войны», - сказал глава азербайджанского государства.