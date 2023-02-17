Алиев: Азербайджан и Армения могут собраться вместе и перевернуть страницу вражды

Азербайджану и Армении необходимо продемонстрировать, что переход от длительного состояния взаимной ненависти и враждебности должен быть завершен, сказал, в частности, президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на панельной дискуссии на тему «Преодолевая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе» в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

«Мы сейчас работаем над мирным соглашением между Арменией и Азербайджаном. Будем надеяться, что сможем завершить эту работу как можно скорее, - отметил глава азербайджанского государства. - И я думаю, это может стать хорошим примером того, как страны, у которых были серьезные исторические разногласия, могут собраться вместе и перевернуть страницу вражды».

Президент Алиев также указал, что новая геополитическая ситуация создала Азербайджану некоторые преимущества в отношении проектов коммуникации: «Были некоторые преимущества, особенно в отношении проектов коммуникации. Азербайджан в течение многих лет инвестировал в создание современного транспорта, логистики и инфраструктуры. И теперь перенаправление грузоперевозок из Центральной Азии через Азербайджан в Европу создает дополнительные возможности».