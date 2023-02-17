Алиев предложил создать контрольно-пропускные пункты на армяно-азербайджанской границе
Азербайджан официально предложил создать контрольно-пропускные пункты на армяно-азербайджанской границе, сказал президент Ильхам Алиев в Мюнхене в интервью азербайджанским телеканалам.
«...Я заявил, что было бы хорошо, если бы Армения и Азербайджан в двустороннем порядке создали контрольно-пропускные пункты на армяно-азербайджанской границе. Мы сделали такое предложение, сегодня внесли его официально. Ранее это предложение было передано по неофициальным каналам. Со стороны Армении не было озвучено какой-либо позиции», - подчеркнул глава азербайджанского государства.