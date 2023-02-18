Риши Сунак: Британия первой даст Украине оружие большой дальности

Наступило время для западных союзников удвоить военную поддержку Украины, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

«В следующие несколько месяцев мы вместе поставим столько же оборудования, сколько за весь 2022 год», — пообещал политик, речь которого опубликована на сайте британского правительства.

«Вместе мы должны помочь Украине защитить свои города от российских бомб и иранских беспилотников. И именно поэтому Великобритания станет первой страной, которая предоставит Украине оружие большой дальности», — добавил Сунак.

«Для победы в войне Украине нужно больше артиллерии, бронетехники и систем ПВО», — отметил политик.

Сунак заявил, что мир должен призвать Россию к ответу за преступления, совершенные в Украине, и за «ужасные разрушения».