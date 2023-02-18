Азербайджанский дзюдоист выиграл турнир «Большого шлема» в Тель-Авиве
Сегодня в Тель-Авиве завершился турнир «Большого шлема» по дзюдо с участием команды Азербайджана. Наши спортсмены завоевали четыре медали - золото, два серебра и бронзу.
Сегодня Зелим Коцоев (100 кг) прошел Рафаэля Бузакарини (Бразилия), Эслей Гонсалеса (Румыния) и Дженнаро Пирелли (Италия). В решающей схватке он победил Майкла Коррела (Нидерланды), став чемпионом.
Ушанги Кокаури (свыше 100 кг) выиграл у Мирчи Кроториу (Румыния), Эмре Санала (Франция) и Рафаэля Сильвы (Бразилия), пробившись в финал. Здесь он уступил Цеценценгелю Одхуу (Монголия).
Мамедали Мехтиев (90 кг) выиграл у Мамедали Ачылдыева (Туркменистан), Нам-Хун Ли (Южная Корея) и Кристиана Парлатти (Италия), выйдя в полуфинал. На этой стадии он проиграл Беке Гвиниашвили (Грузия), но в схватке за бронзу одолел Рафаэля Македо (Бразилия).
Вчера серебро завоевал также Орхан Сафаров (66 кг).