Азербайджанский дзюдоист выиграл турнир «Большого шлема» в Тель-Авиве

Сегодня в Тель-Авиве завершился турнир «Большого шлема» по дзюдо с участием команды Азербайджана. Наши спортсмены завоевали четыре медали - золото, два серебра и бронзу.

Сегодня Зелим Коцоев (100 кг) прошел Рафаэля Бузакарини (Бразилия), Эслей Гонсалеса (Румыния) и Дженнаро Пирелли (Италия). В решающей схватке он победил Майкла Коррела (Нидерланды), став чемпионом.