Секретные переговоры Израиля и Саудовской Аравии

При посредничестве США состоялась встреча представителей оборонных структур и разведки Израиля и Саудовской Аравии. Об этом сообщил Bloomberg.

Стороны выразили обеспокоенность по поводу растущей иранской угрозы и договорились о развитии более тесных военных и разведывательных связей между странами.

Другие подробности встречи не приводятся, но отмечается, что она была первая в серии из двух встреч. Вторая встреча должна состояться в Праге.