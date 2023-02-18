Алиев: Выражение «Нагорный Карабах» больше недействительно. Уважайте суверенитет и Конституцию Азербайджана

Выражение « Нагорный Карабах » больше недействительно, сказал, в частности, президент Азербайджана Ильхам Алиев , выступая на панельной дискуссии на тему «Преодолевая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе» в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Президент Алиев указал участникам панельной дискуссии, что в Азербайджане не существует такой административной единицы, как Нагорный Карабах: «Поэтому, конечно, я хотел бы попросить наших партнеров проявлять уважение к суверенитету и Конституции Азербайджана. Существует Карабахский регион Азербайджана, где есть армянское население».

Глава государства также отметил, что есть общее понимание того, что необходим двухвекторный подход к ситуации в регионе.

«Насколько нам стало ясно во время нашего общения с нашими американскими партнерами и партнерами из Евросоюза, а также насколько я понял из сегодняшней трехсторонней встречи с премьер-министром Пашиняном, организованной госсекретарем Блинкеном, у нас есть общее понимание того, что необходим двухвекторный подход к ситуации в регионе. Во-первых, это вектор мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией. Во-вторых, это связь Азербайджана с армянским населением Карабаха», - сказал президент Ильхам Алиев.