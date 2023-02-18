Напряженность между Нидерландами и Россией

Нидерланды закрывают свое консульство в Санкт-Петербурге, ограничивают количество российских дипломатов в Гааге и закрывают российское торгпредство в Амстердаме. Некоторым российским дипломатам придется покинуть Нидерланды в течение двух недель, также заявили в МИД, сообщает Reuters.

«Россия продолжает пытаться тайно перебрасывать агентов разведки в Нидерланды под прикрытием дипломатии. Мы не можем и не должны этого допускать. В то же время Россия отказывается выдавать визы нидерландским дипломатам, которые будут работать в консульстве в Санкт-Петербурге или посольстве в Москве»,— говорится в заявлении министра иностранных дел Вопке Хукстры.

Торгпредство в Амстердаме, согласно распоряжению правительства, будет закрыто ко вторнику. Консульство в Санкт-Петербурге будет закрыто с понедельника.

В правительстве заявили, что решили ограничить число дипломатов в посольстве России в Гааге, чтобы оно соответствовало числу дипломатов в посольстве Нидерландов в Москве. «Поэтому ряд дипломатов должны покинуть страну в течение двух недель», - говорится в заявлении МИД.