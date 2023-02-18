Алиев: «И как можно назвать это блокадой, если дорога открыта?»

С 12 декабря прошлого года и по сей день по территории проведения акции проехало 2 500 транспортных средств, что свидетельствует об отсутствии блокады, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на панельной дискуссии на тему «Преодолевая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе» в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

«С 12 декабря и по сей день, в период, когда наши активисты от гражданского общества находятся у блокпоста, там проехало 2 500 транспортных средств, включая транспортные средства российских миротворцев и представителей Международного Комитета Красного Креста. Около 100 пациентов были вывезены Красным Крестом на лечение из Карабаха в Армению. И как можно назвать это блокадой, если дорога открыта?», - заявил глава азербайджанского государства.