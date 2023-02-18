Армия России наступает в Украине на пяти направлениях Генштаб Украины
Российские войска продолжают вести наступление на пяти направлениях на востоке Украины. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в субботу, 18 февраля.
«Враг не отказывается от своих захватнических планов, несмотря на значительные потери. Основные усилия сосредоточены на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском направлениях», – говорится в сообщении.
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