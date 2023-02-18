Байден «отправит сигнал» Путину

Президент США Джо Байден намерен «отправить сигнал» российскому коллеге Владимиру Путину во время выступления в Польше. Об этом заявил представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби, его слова приводятся на сайте пресс-службы администрации президента.

По его словам, во вторник, 21 февраля, Байден выступит в Варшаве с речью о том, как США сплотили мир, чтобы поддержать народ Украины, защищающий свою свободу и демократию. В ходе своего выступления лидер США даст понять, что Америка продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

«И я предполагаю, что вы услышите, как он (Байден - ред.) обращается к Путину, а также к русскому народу», — отметил представитель Белого дома.