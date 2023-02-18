Украинская разведка ждет «очень активных событий» на фронте

В течение февраля-марта события на украинском фронте будут развиваться очень активно, поскольку президент РФ Владимир Путин отдал приказ в ближайшие недели полностью захватить Донецкую и Луганскую области, считает украинская военная разведка.

Официальный представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сказал, что украинские военные не ждут такого наступления сложа руки.

«Февраль-март – мы ожидаем очень активные события. Задание от Путина – захватить Донбасс до марта. Ничего не выйдет. Эти даты уже много раз переносились. Та интенсивность, которую мы сейчас наблюдаем на Донбассе, это попытка реализации этих планов», — заявил Юсов, слова которого приводят украинские СМИ.

В последние недели западные и украинские спецслужбы говорят о вероятности масштабного российского наступления, которое может начаться в ближайшее время. Президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что большое наступление России уже началось.