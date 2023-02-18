Жапаров собрал всех бывших президентов Кыргызстана

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров собрал всех бывших президентов страны за одним столом для переговоров. Как сообщил глава государства на своей странице в Facebook 18 февраля, целью встречи было объединение киргизского народа и преодоление внутренних противоречий, которые мешают развитию страны.

Пресс-секретарь Жапарова Эрбол Султанбаев уточнил, что в числе собравшихся были экс-президенты Аскар Акаев, Курманбек Бакиев, Роза Отунбаева, Алмазбек Атамбаев и Сооронбай Жээнбеков.

«Местом по понятным причинам была определена нейтральная территория», — добавил пресс-секретарь.

Источники The Insider в Бишкеке сообщают, что встреча прошла в Дубае (ОАЭ).

«Каково нынешнее состояние древних кыргызов, которые создавали великие державы на территории Евразии? Из-за отсутствия единства, из-за борьбы за власть мы будто теряем нашу древнюю империю и остаемся в уголке Центральной Азии. Что тормозит наше развитие, хоть мы и объявили о нашей независимости? ...Сейчас у нас есть разделение на север и юг, на семь областей, каждая из которых заботится о себе. К сожалению, сейчас население Кыргызстана делится на сторонников того или иного президента», — написал Жапаров.

Президент Кыргызстана добавил, что «бывшие президенты высказывали свои обиды и признали свои недостатки. Самое главное, они смогли простить друг друга. Это и было моей целью...».