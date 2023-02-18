Президент Чехии назвал три условия победы Украины

Избранный президент Чехии Петр Павел назвал условия, при которых Украина может победить и вернуть себе территории. Как пишут украинские СМИ, об этом Павел сказал в ходе разговора с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Первое условие - это то, что все государства будут поддерживать тот же уровень поставок вооружения. Второе условие - достаточная финансовая поддержка Украины, которая позволит компенсировать потери экономики, и третье условие - то, что ЕС сможет удержать действующий уровень санкций, чтобы предотвращать восстановление доходов России. Все это может привести к тому, что Россия не будет способна поддерживать действующий уровень боевых действий», — отметил Петр Павел.

Накануне Павел заявил, что победа Украины в войне может обернуться большими проблемами и человеческими жертвами. По данным украинской прессы, Павел сказал, что «даже если будет вероятность» того, что украинская армия вытеснит со своей территории российскую, это будет означать развал России. А это, подчеркнул Павел, будет означать, что не с кем будет вести переговоры о будущих гарантиях безопасности и не с кем будет работать в вопросе архитектуры безопасности Европы.