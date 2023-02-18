Ильхам Алиев: Армяне Карабаха являются гражданами Азербайджана

«Мы не можем вырывать из контекста сегодняшнюю ситуацию в Карабах е или наше общение с живущей там армянской общиной, и просто забыть о тридцатилетней оккупации. Забыть о том, что территория, равная территории Ливана, полностью в руинах». Так сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев , выступая на панельной дискуссии на тему «Преодолевая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе» в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Глава азербайджанского государства заметил, что это не было делом рук инопланетян: «Это сделали наши соседи, которые оккупировали нашу землю, сделали миллион азербайджанцев бездомными, разрушили 65 из 67 мечетей, осквернили их. А теперь, когда мы их оттуда уже выгнали, они взывают к справедливости. Они обвиняют нас в оккупации. Те, кто оккупировал наши территории на протяжении 30 лет».

Президент Алиев указал, что результаты 44-дневной войны признаны международным сообществом и армянской общественностью.

Глава государства подчеркнул, что армяне Карабаха являются гражданами Азербайджана: «Армяне Карабаха являются гражданами Азербайджана, составляют меньшинство. Азербайджан - многонациональная страна. И все меньшинства в Азербайджане обладают равными правами и привилегиями, включая культурные, лингвистические и другие, а также обеспечена их безопасность».