Премьер Грузии: Саакашвили - преступник, вина его доказана

"Никто не стоит выше закона, у нас в Грузии очень сильная демократия, мы строим демократические институты. Суть демократии в том, что никто не должен быть выше закона", - цитируют грузинские СМИ заявления Гарибашвили.

Премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили на Мюнхенской конференции по безопасности пришлось отвечать на вопрос о состоянии находящегося в заключении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

По словам премьер-министра, экс-президент Грузии совершил ряд преступлений, и вина его доказана. В то же время Гарибашвили отметил, что власти Грузии делают все для обеспечения здоровья экс-президента. "Он лечится в частной клинике уже более восьми месяцев, правительство Грузии обеспечивает максимальный комфорт и лечение, все привилегии, которых нет у других заключенных", - сказал Гарибашвили.

Премьер-министр назвал кадры с похудевшим Саакашвили игрой на публику: "Вы упомянули кадры, фотографии, я скажу, что господин Саакашвили хороший актер. Правительство Грузии делает все возможное, оказывая максимальную поддержку".

Кроме того, премьер-министр Грузии назвал неверной информацию о состоянии здоровья Саакашвили: "Вы, наверное, видели много ложной информации, распространяемой лоббистскими компаниями семьи Саакашвили. Например: в прошлом месяце стало известно, что его семья заплатила один миллион долларов за проведение агрессивной кампании в СМИ по всему миру. То, что вы слышите, то, что вы видите на видео, в социальных сетях, не является реальностью".

Премьер Грузии также сказал, что план Саакашвили "провалился, и он оказался в тюрьме".