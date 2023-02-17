Турцию продолжает трясти: снова в Кахраманмараше землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Турции в субботу. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр располагался на расстоянии 54 км к северо-западу от города Кахраманмараш, в котором проживают около 376 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

По данным Агентства по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайным ситуациям при МВД страны (AFAD), землетрясение продолжалось 10 секунд. Подземные толчки ощущались в Кахраманмараше и в соседних провинциях Адыяман и Газиантеп. О возможных новых разрушениях сведения пока не поступали. Власти просят жителей не подходить к поврежденным зданиям из-за риска их обрушения в любой момент.

По информации сейсмической станции Кандилли, магнитуда составляла 5,3.