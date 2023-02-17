Алиев: Баку готов к контактам с армянами Карабаха, но для этого Варданян должен уйти

«Мы готовы начать практические коммуникации с представителями армянской общины Карабаха». Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на панельной дискуссии на тему «Преодолевая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе» в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

«Сегодня я сообщил об этом своему армянскому коллеге в присутствии госсекретаря Блинкена. Но мы сможем приступить к этому только тогда, когда гражданин России, криминальный олигарх, человек, который занимался отмыванием денег в Европе, - Рубен Варданян – покинет нашу территорию», - отметил глава государства.