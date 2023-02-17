Россия нарастила выпуск «Кинжалов»

Россия нарастила выпуск гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал», заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов, передает Интерфакс.

«На поток встал давно, первоначально не требовалось количество такого. Мы сейчас увеличиваем», — ответил Чемезов на вопрос о производстве гиперзвуковых ракет.

Кроме того, глава «Ростеха» сообщил, что объемы производства для Минобороны России выросли в 50 раз.

В августе министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что гиперзвуковая ракета «Кинжал» применялась в Украине трижды. По его словам, ВС России используют «Кинжал» для нанесения ударов по особо важным целям. В декабре глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов назвал эти ракеты неуязвимыми для украинских ПВО.