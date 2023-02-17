Алиев о Минской группе и Франции

«Минская группа уже ушла на пенсию и фактически не существует. Может быть, существует только на бумаге. У бывших сопредседателей Минской группы, которая не дала никаких результатов за 28 лет работы, все еще есть некоторые рычаги влияния на ситуацию. Поэтому у нас есть платформа, организуемая Соединенными Штатами, Россией и сейчас уже Европейским союзом», - сказал глава государства.

Минская группа уже ушла на пенсию и фактически не существует, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев , выступая на панельной дискуссии на тему «Преодолевая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе» в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Ильхам Алиев отметил, что Франции там уже нет из-за односторонней проармянской позиции французского правительства: «И это понятно, когда ты посредник, ты не можешь принимать чью-либо сторону. И вы не можете демонстрировать, что принимаете чью-либо сторону».

Глава государства также подчеркнул, что если бы Азербайджан не решил карабахский конфликт на поле боя, мирные переговоры продолжались бы еще 28 лет. «Исходя из нашего опыта, могу сказать вам, что мирные переговоры иногда длятся слишком долго. Мы вели мирные переговоры в течение 28 лет. Вы можете себе представить? С 1992 по 2020 год. И если бы мы не решили карабахский конфликт на поле боя, то эти мирные переговоры продолжались бы еще 28 лет».

Ильхам Алиев заметил, что для обсуждения вопросов нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией есть несколько платформ: «...Одной из них является так называемый Брюссельский формат. И вчера во время встречи с председателем Совета Европейского союза господином Шарлем Мишелем мы еще раз подтвердили нашу приверженность процессу. Сегодня во время трехсторонней встречи, организованной госсекретарем Блинкеном, мы также обсудили Брюссельский процесс как трехсторонний формат...».