Президент Франции Эммануэль Макрон выступает за победу Украины в нынешней войне, но не хочет, чтобы Россия «была раздавлена».

В интервью французским журналистам, которое цитирует Agence France-Presse, Макрон сказал: «Я хочу, чтобы Россия потерпела поражение в Украине, и я хочу, чтобы Украина могла защитить свою позицию».

При этом он предположил, что в результате конфликта ни одна из сторон не сможет получить подавляющее преимущество. «Я убежден, что в конце концов все не закончится военным путем», - сказал Макрон, добавив, что, в отличие от некоторых, не хочет, чтобы война перекинулась на территорию самой России.

Такие люди, как сказал Макрон, «прежде всего хотят раздавить Россию». "Это никогда не было позицией Франции – и никогда не будет», - заявил он.