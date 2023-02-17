Блинкен и Ван И все-таки встретились. Китай предупредили

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), член Политбюро Ван И провели в субботу встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента.

"Мы можем подтвердить, что госсекретарь Блинкен завершил встречу с Ван И на полях Мюнхенской конференции по безопасности", - отметил дипломат. По его словам, переговоры прошли "вдали от СМИ".

Как отметил представитель внешнеполитического ведомства, госсекретарь заявил во время встречи, что Вашингтон не стремится к "новой холодной войне" с Пекином. Блинкен также в очередной раз предупредил КНР о последствиях, если она окажет материально-техническую помощь России.

Шеф американской дипломатии добавил, что в американском принципе "одного Китая" не произошло изменений. Он также подчеркнул, что инцидентов, подобных нарушению суверенитета США китайским аэростатом, "никогда не должно повторяться", цитирует дипломата агентство.