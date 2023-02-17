Шон Пенн: Если Россия победит, «нам всем полный п...ц»

Американский актер Шон Пенн представил на кинофестивале в Берлине свой документальный фильм о президенте Украины Владимире Зеленском Superpower («Сверхвласть») и произнес эмоциональную речь, пишет «Настоящее время».

Актер подчеркнул, что США «должно быть стыдно» за то, что они раньше не вооружали Украину и не начали помогать ей с поставками оружия раньше, чем это в итоге было сделано. Он отдельно подчеркнул, что Запад не может допустить, чтобы Киев проиграл войну.

«Если представить, что произойдет, если Россия победит, — то нам всем п...ц. Просто полный п...ц, — сказал Пенн, не выбирая выражений. — Могу сказать, что нам, как американцам, должно быть стыдно за то, что мы не увеличили масштабы поставок оружия в Украину раньше», — цитирует актера Guardian.