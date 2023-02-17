Джимми Картер отказался от лечения врачей

Джимми Картер, 39-й президент США, принял решение получать хосписную помощь (помощь, предоставляемая человеку с серьезным заболеванием, когда ему осталось жить не больше шести месяцев) на дому и провести оставшиеся дни со своей семьей вместо продолжения лечения. Об этом сообщил Центр Картера, основанный бывшим американским лидером.

"После серии коротких госпитализаций бывший президент США Джимми Картер сегодня решил провести оставшееся время дома с семьей и получить хосписную помощь вместо дополнительного медицинского вмешательства. Он пользуется полной поддержкой своей семьи и медицинского персонала", - говорится в релизе организации.

В 2015 году у Картера была диагностирована меланома - злокачественная опухоль, распространившаяся на печень и мозг, но он прошел курс лечения и через четыре месяца объявил, что не болен раком. В последующие годы неоднократно попадал в больницу из-за переломов, вызванных падениями.

Картеру 98 лет. Он занимал пост президента в 1977-1981 годах.