США советуют Нетаньяху «притормозить»

Найдс сказал, что единственное, что связывает Израиль и США, - это демократические взгляды двух стран, и именно поэтому США защищают Израиль в ООН. Он подчеркнул, что если США почувствуют, что демократические институты Израиля находятся под давлением, они что-нибудь скажут.

Администрация Байдена призывает премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху замедлить темпы реализации плана правительства по изменению судебной системы. Израильский Канал 7 сообщает, что об посол США в Израиле Томас Найдс заявил в интервью подкасту Дэвида Аксельрода, бывшего советника президента США.

Дипломат пояснил, что США просят премьер-министра Израиля притормозить и попытаться прийти к соглашению между сторонами: «Мы говорим премьер-министру то, что я говорю своим детям – нажмите на тормоза, замедлите скорость, постарайтесь прийти к консенсусу. Они взялись за очень сложный вопрос и продвигают его слишком быстро». Найдс отметил, что этого требуют от правительства «пятьдесят, возможно, шестьдесят процентов» граждан Израиля, американские евреи и сам президент Израиля Ицхак Герцог.

Посол США сказал, что правительство Нетаньяху имеет «большие планы», которые поддерживают США, упомянул об общей цели расширить «Соглашения Авраама» и заключил: «Мы говорим Нетанияху, что не сможем помогать ему в крупных вещах, когда у него пожар на заднем дворе».

При этом Найдс настаивает на том, что США не собираются указывать Израилю, как должна выглядеть его судебная система, но прямо сейчас они наносят большой ущерб.

Израильские СМИ отмечают, что в субботу вечером слова Найдса стали главной новостью местных телеканалов. Слова посла расцениваются как «беспрецедентное вмешательство во внутренние дела Израиля».