Баскетбольная лига: «Гянджа» и «Нефтчи» одержали победы ВИДЕО
В Спортивном центре «Серхедчи» состоялись еще два матча 18-го тура Баскетбольной лиги Азербайджана.
«Гянджа» обыграла «Сабах» со счетом 81:76, а «Нефтчи» взял верх над шекинским «Олимпиком» - 88:69.
Напомним, в первом матче 18-го тура AAAF (Хырдалан) обыграл лидера чемпионата НТД – 95:77.
Сегодня состоится заключительный матч тура. В Астаре местная «Зирвя» сыграет с «Серхедчи».
Турнирное положение:
1. НТД – 31 очко (18 матчей)
2. «Сабах» - 30 (18)
3. «Серхедчи» - 29 (17)
4. AAAF – 29 (18)
5. «Гянджа» - 28 (17)
6. «Нефтчи» – 25 (18)
7. «Олимпик» - 20 (18)
8. «Зирвя» - 18 (16).