Зеленский: от боев в Донецкой области зависит многое...

В Донецкой области продолжаются жесточайшие боевые действия, от которых зависит очень многое из того, что готовится на ближайшее время, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении.

"Особо хочу отметить каждого, кто обороняет Донетчину. Там идут самые жестокие и принципиальные боевые действия. Противостояние, от которого зависит очень многое из того, что мы готовим на ближайшее время", - сказал Зеленский, поблагодарив всех, кто защищает страну на поле боя от российских обстрелов.