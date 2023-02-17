Израиль атаковал военные позиции в Сирии
Сирийские средства противовоздушной обороны отразили ракетные удары израильских ВВС по окрестностям Дамаска, сообщил телеканалу Al Ekhbariya источник в сирийском военном командовании.
"Израильские ВВС совершили новую агрессивную акцию, атаковав военные позиции к югу от столицы, - отметил источник. - Сирийские зенитчики ведут огонь по воздушным целям и сумели поразить несколько ракет".
Телеканал отметил, что атака израильских ВВС привела к жертвам среди мирных граждан.
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