Блинкен о потерях России в Украине: «Посмотрите, что Путин сделал со своей страной»

С начала вторжения России в Украину убиты и ранены 200 тысяч российских военных. Из РФ уехали более 1 млн россиян, пытаясь избежать мобилизации, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Bild.

«Посмотрите, что произошло, что Путин сделал со своей страной. Около 200 тысяч российских жертв в Украине за прошлый год. Более миллиона россиян, покинувших страну, потому что не хотят быть частью этой войны», — отметил Блинкен.

Также, по его словам, тысячи компаний заморозили свой бизнес в России. Он подчеркнул, что и украинцы, и Запад сейчас объединены как никогда.

«Путин думал, что разделил НАТО, но произошло обратное. За свою 30-летнюю политическую карьеру я никогда не видел столь сильного и сплоченного Альянса, который готов принимать новых членов», — сказал Блинкен.