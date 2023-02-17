Госдеп о встрече Алиева и Пашиняна

Госсекретарь США Энтони Блинкен на переговорах в Мюнхене с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном отметил прогресс на пути к мирному соглашению между двумя странами, говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса по итогам встречи.

«Он [Блинкен] отметил значительный прогресс, достигнутый обеими сторонами за последние несколько месяцев на пути к мирному соглашению, и обратил внимание на предложение председателя Евросовета Шарля Мишеля принять стороны в Брюсселе...», - отметил американский дипломат.

Прайс отметил, что Блинкен призвал стороны работать над открытием транспортных маршрутов в регионе.