Алиев: Наши города и села обстреливались ракетами «Искандер»

«Мы воевали на своей территории. Наша война была освободительной войной», - сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на панельной дискуссии на тему «Преодолевая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе» в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

«...Наша война не была оккупационной войной. И поэтому в нашей армии не было ни одного человека, который бы покинул поле боя. В течение сорока четырех дней, когда наши города и села обстреливались ракетами «Искандер», никто не покидал поле боя. А в Армении было 11 тысяч дезертиров. Почему? Не потому, что они проигрывали на поле боя. Потому что их война была оккупационной войной. Не было мотивации», - сказал глава азербайджанского государства.