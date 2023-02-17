Алиев назвал условие нормализации отношений между Баку и Тегераном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что нормализация отношений между Баку и Тегераном возможна после того, как власти Ирана привлекут к ответственности всех причастных к теракту против азербайджанского посольства.

«Вы слышали о террористическом акте, организованном против нашего посольства, против азербайджанской дипломатической миссии. В течение 30-40 минут террориста не разоружали. Полицейские машины приезжали-уезжали, а сотрудники безопасности позволили ему дважды ворваться внутрь и убить одного сотрудника охраны и ранить двух других. И только храбрость одного из сотрудников охраны, который голыми руками обезвредил террориста, позволила спасти жизни, возможно, десятков других. Поскольку в том здании живут семьи дипломатов, включая детей», - сказал Ильхам Алиев в интервью азербайджанским телеканалам.

Глава государства указал, что Азербайджан требует «немедленного и прозрачного расследования. И тот факт, что сразу после этого теракта террорист дал интервью иранским СМИ, является свидетельством того, что он один из тех, кто был послан определенными группами иранского истеблишмента. Еще одна странность в том, что всего через два дня после теракта он был объявлен умственно отсталым. Как они сразу смогли провести экспертизу? Это попытка защитить его от правосудия».

Президент Алиев подчеркнул, что «иранское правительство должно провести прозрачное расследование. Мы должны быть проинформированы об этом, террорист должен быть наказан. Но самое главное, должны быть привлечены к ответственности те, кто подослал его, те представители иранского истеблишмента, которые совершили этот жестокий акт против Азербайджана. Только после этого мы можем говорить о какой-либо нормализации».