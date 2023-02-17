Азербайджанский боец ММА Назим Садыхов провел свой первый бой в UFC - самой престижной организации по смешанным единоборствам.

Его соперником в рамках турнира UFC Fight Night 209 был американец Эван Элдер. Бой в легком весе (70 кг) завершился победой Садыхова в третьем раунде техническим нокаутом. Наш боец нанес сопернику удар, после которого у американца появилось глубокое рассечение, и рефери остановил бой.

Для 28-летнего Назима Садыхова это был девятый поединок в профессиональной карьере. Он одержал восемь побед и потерпел одно поражение. Его сегодняшний соперник – 25-летний Эван Элдер – теперь имеет два поражения при семи победах.

Перед тем, как попасть в UFC, Назим Садыхов провел так называемый отборочный поединок в Contender Series президента UFC Дана Уайта. В августе прошлого года он взял верх над афганцем Ахмедом Сухаилом Хасанзада, победив того нокаутом.

Назим Садыхов родился в Москве, проживает в США. Является 2-кратным чемпионом США по кикбоксингу.