Джемаль Бустани, автор haqqin.az 10:31

С 2013 года власти Египта полагались на финансовую помощь от монархий Персидского залива для стабилизации ситуации в стране. Но, похоже, эти партнеры собираются резко сокращать инвестиции в Каир. «Золотые времена» для Абдель Фаттаха ас-Сиси, когда деньги от соседей региона лились в страну полноводной рекой, таким «финансовым Нилом», позволяя частично решать социальные проблемы и запускать масштабные проекты, которые скептики склонны порою сравнивать с грандиозными стройками времен фараона, похоже, заканчиваются.

По различным оценкам, за девять лет, с 2013 года, Каир получил из монархий Залива от ста до ста пятидесяти миллиардов долларов как деньгами, так и товарами. Что, впрочем, совсем не мешало египетским властям жаловаться на то, как им всего не хватает, ситуация сложная – словом, помогите нам еще кто сколько может и желательно побольше. Давали. Причем без всяких условий. В первых рядах доноров были, разумеется, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт, которым Египет был важен как серьезный военно-политический партнер в регионе, и в стабильности и лояльности которого эти страны были крайне заинтересованы. Но в скором времени спонсоры из Залива, вполне заслужившие значок «почетный донор Египта», стали замечать, что не в верблюда, как говорят местные, корм. Часть денег уходила в ту сферу экономики, которую контролирует египетская армия. А по давней традиции этой страны, что к военным попало – того больше никто не увидит. Роста экономики, которого можно было бы ожидать при такой помощи, как-то совсем не наблюдается. Как не наблюдается и роста социальной обеспеченности египтян, а совсем даже наоборот – растет безработица и инфляция со всеми вытекающими из этих явлений последствиями. И чем больше иностранных денег получает Каир, тем печальнее выглядит там экономическая ситуация и тем выше градус социальной напряженности в стране.

«Похоже, что со стороны Саудовской Аравии и, возможно, даже Кувейта существует некоторое нежелание продолжать оказывать египетскую помощь без контроля в отношении того, как расходуются деньги», - говорят международные эксперты. Их слова подтверждает высказывание министра финансов Саудовской Аравии Мохаммед аль-Джадаан на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе нынешнего года: «Раньше мы предоставляли Египту прямые гранты и депозиты без каких-либо условий, но теперь мы отказываемся от такого подхода. Нам нужно увидеть реформы египетской экономики. Мы облагаем налогом наших людей. Мы ожидаем, что и другие сделают то же самое. Мы хотим помочь, но мы хотим, чтобы Каир также внес свой вклад». К тому же изменилась ситуация у самих доноров. И саудитам, и Эмиратам, и Кувейту самим крайне нужны деньги для проведения масштабных реформ собственных экономик. У них сейчас буквально каждый цент на счету. Кроме того, в этих странах растет недоумение общественности по поводу щедрости в оказании помощи иностранным партнерам, в частности, Каиру. «Почему мы им помогаем, ничего не получая взамен, те же египетские острова Тиран и Санафир, которые египтяне обещали передать нам еще два года назад?» - задают вопрос в Эр-Рияде.