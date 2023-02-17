Чем больше денег в Египет, тем больше нищеты Восток – дело тонкое
С 2013 года власти Египта полагались на финансовую помощь от монархий Персидского залива для стабилизации ситуации в стране. Но, похоже, эти партнеры собираются резко сокращать инвестиции в Каир.
«Золотые времена» для Абдель Фаттаха ас-Сиси, когда деньги от соседей региона лились в страну полноводной рекой, таким «финансовым Нилом», позволяя частично решать социальные проблемы и запускать масштабные проекты, которые скептики склонны порою сравнивать с грандиозными стройками времен фараона, похоже, заканчиваются.
По различным оценкам, за девять лет, с 2013 года, Каир получил из монархий Залива от ста до ста пятидесяти миллиардов долларов как деньгами, так и товарами. Что, впрочем, совсем не мешало египетским властям жаловаться на то, как им всего не хватает, ситуация сложная – словом, помогите нам еще кто сколько может и желательно побольше.
Давали. Причем без всяких условий. В первых рядах доноров были, разумеется, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт, которым Египет был важен как серьезный военно-политический партнер в регионе, и в стабильности и лояльности которого эти страны были крайне заинтересованы.
Но в скором времени спонсоры из Залива, вполне заслужившие значок «почетный донор Египта», стали замечать, что не в верблюда, как говорят местные, корм. Часть денег уходила в ту сферу экономики, которую контролирует египетская армия. А по давней традиции этой страны, что к военным попало – того больше никто не увидит.
Роста экономики, которого можно было бы ожидать при такой помощи, как-то совсем не наблюдается. Как не наблюдается и роста социальной обеспеченности египтян, а совсем даже наоборот – растет безработица и инфляция со всеми вытекающими из этих явлений последствиями. И чем больше иностранных денег получает Каир, тем печальнее выглядит там экономическая ситуация и тем выше градус социальной напряженности в стране.
«Похоже, что со стороны Саудовской Аравии и, возможно, даже Кувейта существует некоторое нежелание продолжать оказывать египетскую помощь без контроля в отношении того, как расходуются деньги», - говорят международные эксперты.
Их слова подтверждает высказывание министра финансов Саудовской Аравии Мохаммед аль-Джадаан на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе нынешнего года: «Раньше мы предоставляли Египту прямые гранты и депозиты без каких-либо условий, но теперь мы отказываемся от такого подхода. Нам нужно увидеть реформы египетской экономики. Мы облагаем налогом наших людей. Мы ожидаем, что и другие сделают то же самое. Мы хотим помочь, но мы хотим, чтобы Каир также внес свой вклад».
К тому же изменилась ситуация у самих доноров. И саудитам, и Эмиратам, и Кувейту самим крайне нужны деньги для проведения масштабных реформ собственных экономик. У них сейчас буквально каждый цент на счету.
Кроме того, в этих странах растет недоумение общественности по поводу щедрости в оказании помощи иностранным партнерам, в частности, Каиру. «Почему мы им помогаем, ничего не получая взамен, те же египетские острова Тиран и Санафир, которые египтяне обещали передать нам еще два года назад?» - задают вопрос в Эр-Рияде.
К тому же необходимо учитывать, что в Саудовской Аравии сейчас всплеск национализма. И господствующий сейчас на улицах и во дворцах лозунг «Саудовская Аравия превыше всего» означает, что сотрудничество, а уж тем более помощь должны приносить Эр-Рияду экономические выгоды. Иначе они нецелесообразны.
Кроме того, монархии Залива хотели бы более активно участвовать в египетской экономике. Называя вещи своими именами – приобрести часть его активов. Суверенный фонд благосостояния Абу-Даби ADQ и Фонд государственных инвестиций Саудовской Аравии приобрели доли двух крупнейших производителей удобрений в Египте - 41,5 процента Abu Qir Fertilizers Company и 45 процентов MOPCO. ADQ также является крупнейшим частным акционером Египетского коммерческого международного банка (CIB), купив 17,5% акций за $911,5 млн. Саудовский фонд в настоящее время владеет 25 процентами государственной компании цифровых платежей eFinance и ведет переговоры о покупке United Bank of Egypt. И они хотят большего.
Каир, в принципе, не возражает. В начале февраля он объявил о продаже иностранным инвесторам акций еще в 32 компаниях. Но огромный портфель активов, контролируемый египетскими военными, по-прежнему остается вне зоны досягаемости для инвесторов из Залива. И либо он станет открытым для них, либо «финансовый Нил» для Египта окажется перекрытым. Что повлечет за собой большие сложности для режима Абдель Фаттаха ас-Сиси и его окружения.