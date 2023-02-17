В Ленкорани задержан подозреваемый в убийстве пожилой женщины

17 февраля в полицию поступило сообщение о гибели Зумруд Алиевой 1952 года рождения от полученных ножевых ранений в селе Юхарынувади Ленкоранского района.

Предварительное расследование установило, что преступление было совершено в корыстных целях. Так, из дома было украдено 5 тыс. манатов и золотые украшения.

Сотрудниками полиции и прокуратуры был задержан и передан следствию подозреваемый в совершении преступления житель того же села Аминага Гулиев 1966 года рождения.