Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 10:45

Минобороны России накануне официально сообщило, что командующим Восточным военным округом назначен генерал-лейтенант Рустам Мурадов, ранее командовавший миротворческим контингентом в Карабахе. Информация об этом назначении публиковалась еще в августе 2022 года, но, похоже, официально новая должность за генералом закрепилась только сейчас. Сразу после этого президент России Владимир Путин издал указ о присвоении Мурадову звания генерал-полковника. На первый взгляд назначение Мурадова вполне укладывается в современную российскую конъюнктуру. Мурадов — фаворит Путина и один из самых «престижных» генералов российской армии. По крайней мере, так считалось еще несколько дней назад. Но после уничтожения морской пехоты, переброшенной с Дальнего Востока России, в районе города Угледар в Донецкой области Украины способности Мурадова как военачальника, мягко говоря, поставлены под сомнение.

Разгром морской пехоты Тихоокеанского и Северного флотов России под Угледаром стал главным событием в хронике российско-украинской войны в наступившем году. Российские источники уже подтвердили, что 155-я гвардейская бригада морской пехоты Тихоокеанского флота потеряла в ходе неудачных наступательных операций более половины личного состава. Российские телеграм-каналы также сообщали, что в этих боях было потеряно около 500 солдат, уничтожено более 100 танков и другой боевой техники. Известно, что в плен попали десятки морских пехотинцев. Этими наступательными операциями руководил генерал Рустам Мурадов. На брифинге военной разведки британского Минобороны указывалось, что российские морские пехотинцы и воздушно-десантные части действовали в лучших традициях советского военного устава. Однако равнинный рельеф местности, заминированные степи и беспилотники украинской армии сорвали их планы. Атакующие части были уничтожены точными артиллерийскими ударами. При наступлении под Угледаром, которым командовал Мурадов, российский генералитет не принял во внимание особенности местности - открытые поля, усеянные минами, рассказал представитель сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

Уничтожение морской пехоты в районе Угледара вызвало широкий резонанс среди российских военных корреспондентов и телеграм-каналов военной тематики. Было заявлено, что ответственность за эту неудачу лежит на командовании. Прозвучали призывы привлечь к ответственности генералов. С резкой критикой Мурадова выступил неофициальный телеграм-канал ЧВК «Вагнер» Grey Zone, пригрозивший «одвухсотить» генерала, который, как утверждалось, отсиживается в штабе, бросая на убой одну колонну за другой. Рустам Мурадов носит звание Героя России за участие в боевых действиях в Сирии и освобождение Пальмиры от ИГИЛ. Однако одно дело - воевать против плохо вооруженной сирийской оппозиции и террористов ИГИЛ, воюющих на самодельных «джихадмобилях», и совсем другое - действовать против украинской армии, которая обучена по стандартам НАТО и оснащена передовым западным оружием.