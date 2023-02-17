Житель Тертера убил жену и еще одного человека

19 февраля около 09:40 в полицию поступило сообщение об убийстве жителей Тертерского района Гюльнар Мамедовой 1981 года рождения и Намига Аллахвердиева 1991 года рождения.

Как сообщили в прокуратуре района, в результате оперативно-следственных мероприятий сотрудников полиции и прокуратуры появились основательные подозрения в том, что Г.Мамедову зарезал ее супруг Асаф Мамедов (1979 г.р.) и он же застрелил Аллахвердиева.

По факту возбуждено уголовное дело, продолжается следствие.