Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 11:06

Принято считать, что талантливый человек талантлив во всем. Если следовать этой логике, то люди, выделяющиеся на фоне остальных выдающимися способностями в чем-то одном, одновременно умны, красивы, благородны, помыслы их чисты, а общение с ними – одно удовольствие. То есть, допустить на минуту, что, к примеру, Нобелевский лауреат в литературе во всем остальном, кроме литературы, глуп, мелочен и склочен, даже в голову не приходит. И, кстати, совершенно зря! Поскольку жизнь доказывает, что гении в чем-то одном, как правило, оказывается непроходимо тупыми в элементарных вещах, в которых куда менее продвинутые люди со скромными интеллектуальными возможностями проявляют намного больше сообразительности и ума. А еще великие творцы бывают необыкновенно склочными, мелочными и чрезвычайно конфликтными в отношениях, что также вызывает у простых людей искреннее непонимание. Дескать, как такое вообще возможно?! Как человек, достигший высшего просветления и, практически, разговаривающий на равных с богами, может опускаться до уровня наших мелких мирских склок?

А вот, представьте себе, может! И даже великий физик, изучающий тайны «черных дыр», вполне может оказаться сварливым соседом, который завел у себя 50 кошек и будет драться с каждым, кто покусится на право кошек гадить там, где они захотят. И вот ровно сейчас, в эти дни, все мы видим, как вошедший в мировую историю гений и творец не способен понять вещи, доступные рыночным торговцам. Я имею в виду Роджера Уотерса, бывшего лидера легендарной рок-группы «Пинк Флойд», которому, по требованию России, предоставили недавно возможность выступить на генеральной ассамблее ООН с оправданием российского вторжения в Украину. Согласен, это звучит, как издевательство над здравым смыслом, но человек, проведший одно из величайший в мировой истории шоу по случаю падения Берлинской стены, спустя тридцать три года встал в один ряду с Соловьевым и Скабеевой. Нет, в главном своем посыле российское вторжение Роджер Уотерс осуждает. Но сопровождает это таким количеством «но», что само осуждение теряет смысл и превращается в пустую формальность. Несколькими днями ранее Уотерс дал интервью немецкому изданию «Бильд», в котором исправно повторил все тезисы российской пропаганды – о геноциде русскоязычного населения Донбасса, о том, что Запад втягивает Украину в НАТО и что, если не обращать внимание на некоторые детали, настоящим виновником войны в Украине является Америка и президент США Джо Байден. Читаешь все это и не покидает чувство нереальности всего происходящего. Ну, как такое вообще возможно? Ведь причину войны, разрушающей Украину, поняли даже английские рабочие, которые терпят серьезные экономические сложности, связанные с последствиями санкций против нефтегазового сектора РФ, понимая, что так надо.

Немецкие и итальянские политики, которые десятилетиями благоволили Кремлю и Путину, призывали учитывать интересы России и закрывали глаза на все, на что никак нельзя было их закрывать, поставляют сегодня Украине танки и гаубицы. Даже они, насквозь продажные, сибаритствующие европейские политики и чиновники, признали, наконец, через «не могу» и «не хочу» - то, что происходит сейчас в Украине, не лезет ни в какие ворота! Более того, многие великие мастера и творцы, в прошлом убежденные защитники российской политики, сейчас в лучшем случае молчат. Как, например, выдающийся американский кинорежиссер Оливер Стоун, который недавно проигнорировал вопрос украинского телевизионщика о своем отношении к Путину, о котором он снял фильм в комплиментарных тонах. Он понимает, что сейчас самое время смолчать. Поскольку поддержать сейчас хозяина Кремля – значит оказаться парией на всю оставшуюся жизнь. А оправдываться при титулах и регалиях Оливера Стоуна – как-то даже неприлично. Вот он и молчит.

Воздерживаются от комментариев даже те западные политики, которые ранее выступали с заявлениями, типа «Не надо Россию злить», «Путина не стоит загонять в угол, надо с ним говорить» и т.д. Не стесняются, разве что, только самые одиозные. Тот же Сильвио Берлускони, обвинивший на днях Зеленского в том, что президент Украины… продолжает войну с оккупантами. Впрочем, это Сильвио Берлускони, которого даже в Италии, чья политическая система считается одной из самых коррумпированных в Европе, называют на родине «слишком продажным». Но Роджер Уотерс - кумир целых поколений! Казалось бы, уж если ты не способен понять, что дважды два – это четыре, а не семь, хотя бы промолчи, никто ведь за язык тебя не тянет! Впрочем, Уотерс на самом деле не один такой – он лишь наиболее известный персонаж в популяции полезных идиотов, расплодившихся на просторах коллективного Запада. Таких, в частности, полным-полно в Голливуде, в западном шоу-бизнесе и даже среди профессоров великих американских университетов, готовящих лучших в мире специалистов в различных областях деятельности, но неспособных усвоить, что дважды два равняются четырем. Поддержка России, которая вторглась в Украину – всего один, хотя и самый громкий, эпизод войны западной элиты против собственных стран. До этого был уже упомянутый Оливер Стоун, восторгавшийся Уго Чавесом – непостижимый феномен, когда выдающийся кинорежиссер с мировым именем и достойным бэкграундом восхищается политиком, который довел Венесуэлу, занимающую первое место в мире по запасам нефти, до уровня, до таких экономических «высот», когда очереди выстраивались даже за туалетной бумагой, причем выдавалась она под конвоем военных. А еще есть сотни деятелей шоу-бизнеса и науки, открыто ненавидящих государство Израиль и солидарных с желанием арабов сбросить евреев в море. И университетская профессура, последними словами ругающая свою страну, в данном случае, США, и поддерживая всех, вплоть до Северной Кореи, кто выступает против нее.