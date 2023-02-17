Япония направила помощь иранским азербайджанцам

Япония направила помощь пострадавшим от землетрясения в городе Хой в иранской провинции Западный Азербайджан, сообщило посольство Японии в Иране.

Для оказания помощи пострадавшим от землетрясения в городе Хой, провинция Западный Азербайджан, в аэропорт имени Имама Хомейни было доставлено аварийно-спасательное оборудование Агентства международного сотрудничества Японии, отмечается в сообщении.

«Мы искренне надеемся, что японская спасательная техника поможет людям, пострадавшим от этой катастрофы», - говорится в заявлении посольства.