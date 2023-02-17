В туристическом центре «Шахдаг» проходят соревнования по горнолыжному спорту среди любителей, посвященные 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Соревнования организованы Федерацией зимних видов спорта и туристическим центром «Шахдаг» при поддержке Национального олимпийского комитета, Министерства молодежи и спорта и Государственного туристического агентства.

Цель проведения соревнования – развитие и популяризация зимних видов спорта. В нем принимают участие более 50 горнолыжников-любителей, выступающие в 12 категориях среди взрослых и детей.

В первый день соревнований определились победители в слаломе-гиганте: ветераны - Даниэль Маккенел (ОАЭ), Татьяна Еганова (Россия); молодежь – Виктор Сионек (Польша); мастера – Насир Фархадов (Азербайджан), Назрин Гарибова (Азербайджан).

Победители и призеры были награждены медалями и дипломами, а также различными призами.

В рамках мероприятия был проведен флешмоб с участием 160 волонтеров, посвященный Гейдару Алиеву.

Соревнования посетили министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, глава Государственного туристического агентства Фуад Нагиев, представители НОК Азербайджана и ряд известных спортсменов.

Соревнования завершатся сегодня.