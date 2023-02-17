В Китае заявили о победе над коронавирусом

Китай успешно преодолел пандемию коронавируса, поэтому готов к полному восстановлению контактов с Европой и миром. Об этом заявил глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, член Политбюро ЦК КПК Ван И.

Во время встречи с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем он отметил, что стороны могут в полной мере использовать механизмы диалога на высоком уровне в различных областях для того, чтобы как можно скорее восстановить взаимодействие до допандемийного уровня.

На сайте МИД КНР подчеркивается, что Китай и Евросоюз должны поддерживать открытое сотрудничество и стабильность глобальных цепочек производства и поставок.

Ранее сообщалось, что в Китае в период с 8 декабря по 4 февраля от коронавируса умерли свыше 80 тысяч граждан. Именно 8 декабря в стране, несмотря на высокую заболеваемость, фактически отменили все антиковидные ограничения.