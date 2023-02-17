Польшу можно «поставить на колени через час, вернув ее в каменный век», заявил бывший руководитель израильской службы «Натив» Яков Кедми в эфире телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым».

«Польшу можно поставить на колени через час, вернув ее в каменный век. 60 стратегических объектов могут быть уничтожены за 20 минут - и Польши нет, там больше ничего не будет. Там не будет водоснабжения, там не будет электричества, там не будет военных баз. Все - она вернется в каменный век. И для этого не надо вводить войска», - заявил Кедми.