В Госдепе предупредили Китай в случае поставок оружия России

Китай в последнее время оказывает России поддержку «на уровне риторики и политики» и предоставляет нелетальную военную помощь, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, Пекин также рассматривает возможность поставки летальной помощи, прежде всего, оружия. Госсекретарь рассказал, что на встрече с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И предупредил Пекин о «серьезных последствиях» в отношениях с Вашингтоном в случае таких поставок.

«В последние годы мы наблюдали поддержку на уровне риторики и политики и даже некоторую нелетальную помощь. Но мы крайне обеспокоены тем, что Китай рассматривает возможность предоставления летальной помощи России», - сказал Блинкен в интервью телеканалу NBC.

В эфире телеканала CBS госсекретарь также заявил, что Пекин рассматривает вариант поставок военной помощи. На уточняющий вопрос он сообщил, что речь прежде всего идет об оружии.