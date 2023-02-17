Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 12:50

Хотя долгосрочная гражданская миссия в составе 100 человек, направленная Европейским союзом в Армению, ограничена по численности и не вооружена, она может иметь решающее значение для будущего региона. К такому выводу пришел Кирилл Кривошеев, аналитик Фонда Карнеги США. Автор отмечает, что миссия ЕС прекратит свою деятельность в 2025 году. Примерно в это же время будет решаться судьба двухтысячной российской миротворческой миссии в Карабахе. Поскольку нынешнее руководство Армении не доверяет России, оно стремится направить в регион наблюдателей Евросоюза. В итоге в Ереване осуществление этой миссии считают дипломатической победой и полагают, что европейские гражданские наблюдатели (на самом деле, они состоят из французской жандармерии и немецкого спецназа - ред.) защитят их от возможного военного вмешательства Азербайджана.

«В этом контексте сотрудничество с ЕС - редкая возможность для Еревана укрепить свои позиции. Первая, почти символическая, европейская миссия прибыла в зону конфликта после состоявшегося в октябре прошлого года в Праге саммита Армения - Азербайджан. Скорее утешительный приз для армянской стороны, она состояла всего из сорока наблюдателей и длилась два месяца. Тогда Ереван и Баку обсуждали возможность заключения мирного соглашения до конца 2022 года, и присутствие европейских наблюдателей должно было придать армянам больше доверия. Но поскольку быстрого соглашения не предвиделось, а европейские наблюдатели ушли в декабре того же года, Ереван начал беспокоиться о том, что пограничные стычки, в результате которых в сентябре прошлого года погибли 197 военнослужащих, могут повториться. Несмотря на несогласие Азербайджана, Армении удалось убедить ЕС направить в регион еще одну мониторинговую миссию, на этот раз в составе 100 наблюдателей, на два года», - отметил Кривошеев. По мнению автора, на фоне того, что Москва теряет доверие Армении из-за нежелания давить на Азербайджан, Евросоюзу имеет смысл наращивать свое присутствие в регионе. Новая миссия из 100 наблюдателей - не самый решительный шаг, который может сделать Брюссель, но этого достаточно, чтобы подогреть прозападные настроения в Армении. Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель открыто назвал миссию «новым этапом участия ЕС на Южном Кавказе».

Реакция Москвы была предсказуема. МИД России обвинил ЕС в проведении политики США, которая «может лишь привести к геополитической конфронтации и эскалации существующих разногласий в регионе». В заявлении Москвы также содержалась завуалированная угроза того, что российские пограничные войска, дислоцированные у границы с Арменией с 1992 года, «отреагируют на поведение наблюдателей ЕС с учетом развития событий на местах». «Как и Москва, ЕС не может быть полностью беспристрастным в своих действиях на Южном Кавказе. Европейцы будут помнить о волатильности своих газовых и нефтяных рынков после сокращения поставок из России. Тем не менее ЕС мог бы стать более надежным защитником Армении, и не только из гуманитарно-правовых соображений. Миссия ЕС - это еще одна возможность оттеснить Москву на Южном Кавказе», - отмечает автор. Сотрудник Фонда Карнеги напоминает, что в прошлом году Запад и Россия отдельно предложили сторонам мирные варианты.