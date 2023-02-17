Европейская миссия оттеснит российские войска с Южного Кавказа экспертная оценка Фонда Карнеги
Хотя долгосрочная гражданская миссия в составе 100 человек, направленная Европейским союзом в Армению, ограничена по численности и не вооружена, она может иметь решающее значение для будущего региона. К такому выводу пришел Кирилл Кривошеев, аналитик Фонда Карнеги США.
Автор отмечает, что миссия ЕС прекратит свою деятельность в 2025 году. Примерно в это же время будет решаться судьба двухтысячной российской миротворческой миссии в Карабахе.
Поскольку нынешнее руководство Армении не доверяет России, оно стремится направить в регион наблюдателей Евросоюза. В итоге в Ереване осуществление этой миссии считают дипломатической победой и полагают, что европейские гражданские наблюдатели (на самом деле, они состоят из французской жандармерии и немецкого спецназа - ред.) защитят их от возможного военного вмешательства Азербайджана.
«В этом контексте сотрудничество с ЕС - редкая возможность для Еревана укрепить свои позиции. Первая, почти символическая, европейская миссия прибыла в зону конфликта после состоявшегося в октябре прошлого года в Праге саммита Армения - Азербайджан. Скорее утешительный приз для армянской стороны, она состояла всего из сорока наблюдателей и длилась два месяца. Тогда Ереван и Баку обсуждали возможность заключения мирного соглашения до конца 2022 года, и присутствие европейских наблюдателей должно было придать армянам больше доверия. Но поскольку быстрого соглашения не предвиделось, а европейские наблюдатели ушли в декабре того же года, Ереван начал беспокоиться о том, что пограничные стычки, в результате которых в сентябре прошлого года погибли 197 военнослужащих, могут повториться.
Несмотря на несогласие Азербайджана, Армении удалось убедить ЕС направить в регион еще одну мониторинговую миссию, на этот раз в составе 100 наблюдателей, на два года», - отметил Кривошеев.
По мнению автора, на фоне того, что Москва теряет доверие Армении из-за нежелания давить на Азербайджан, Евросоюзу имеет смысл наращивать свое присутствие в регионе. Новая миссия из 100 наблюдателей - не самый решительный шаг, который может сделать Брюссель, но этого достаточно, чтобы подогреть прозападные настроения в Армении.
Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель открыто назвал миссию «новым этапом участия ЕС на Южном Кавказе».
Реакция Москвы была предсказуема. МИД России обвинил ЕС в проведении политики США, которая «может лишь привести к геополитической конфронтации и эскалации существующих разногласий в регионе». В заявлении Москвы также содержалась завуалированная угроза того, что российские пограничные войска, дислоцированные у границы с Арменией с 1992 года, «отреагируют на поведение наблюдателей ЕС с учетом развития событий на местах».
«Как и Москва, ЕС не может быть полностью беспристрастным в своих действиях на Южном Кавказе. Европейцы будут помнить о волатильности своих газовых и нефтяных рынков после сокращения поставок из России. Тем не менее ЕС мог бы стать более надежным защитником Армении, и не только из гуманитарно-правовых соображений. Миссия ЕС - это еще одна возможность оттеснить Москву на Южном Кавказе», - отмечает автор.
Сотрудник Фонда Карнеги напоминает, что в прошлом году Запад и Россия отдельно предложили сторонам мирные варианты.
В варианте, предложенном Россией, вопрос «статуса Карабаха» должен был быть сохранен для будущих поколений, и Армения охотно приняла этот вариант. Азербайджан же предпочел вариант, предложенный Западом. По мнению автора, Ереван считает, что сейчас не время принимать решение по важнейшему вопросу о подписании мирного соглашения с Баку. Потому что сегодня весь мир занят Украиной: есть вероятность, что после окончания войны Запад и Россия смогут предложить новый вариант мира на Южном Кавказе.
«Армения надеется, что через два года мир станет более предсказуемым: конфликт в Украине, возможно, деэскалировался, а Турция, возможно, вступила в период большей стабильности, независимо от того, победит ли президент Реджеп Тайип Эрдоган на предстоящих выборах. Конечно, вряд ли эти надежды можно назвать продуманной стратегией, но Армения давно научилась не строить далеко идущих планов.
В ноябре и декабре присутствие всего сорока европейских наблюдателей помогло сократить стрельбу и избежать необходимости идти на новые уступки. Скорее всего, это может снова сработать», - резюмирует сотрудник американского мозгового центра.