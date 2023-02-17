Боррель призвал меньше аплодировать Зеленскому

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал передать Украине больше боеприпасов. Он отметил, что у ВСУ возник дефицит боевых снарядов, который должны помочь решить страны ЕС. По мнению Борреля, Европейский союз должен начать технологический блицкриг в своей промышленности, чтобы также обеспечить свои армии оружием и боеприпасами.

«Мы - армия Украины, поскольку этот конфликт - это вызов нашей безопасности, экзистенциальный вызов. Украина получает достаточно оружия, но мало боеприпасов. В этом проблема, важно, чтобы Зеленскому меньше аплодировали, но поставляли боеприпасы», - сказал Боррель.

15 февраля Боррель призвал европейские страны передать Украине современные танки. По его словам, европейские боевые машины «пылятся на складах» и «не приносят пользы». Политик считает, что весной и летом Европа столкнется с «решающими событиями».

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц напомнил о поставках Украине зенитных танков Gepard и указал на планирующиеся поставки артиллерийских радаров Cobra и систем ПВО IRIS-T. Канцлер заверил, что поддержка Украины будет продолжаться столько, «сколько это будет необходимо».