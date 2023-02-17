В Хырдалане мужчина убил и расчленил свою мать

19 февраля около 01:00 в полицию поступила информация об убийстве Мехрибан Гусейнзаде 1974 года рождения в одном из домов в городе Хырдалан Апшеронского района, сообщили в пресс-службе МВД.

В ходе расследования у полиции появились серьезные подозрения, что преступление совершил сын женщины Орхан Гусейнзаде 1998 года рождения.

Он был задержан и передан следствию.

Орхан Гусейнзаде, предположительно, зарезал женщину, нанеся ей 21 удар ножом, а затем расчленил тело и упаковал останки в целлофановые пакеты.