Орбан охарактеризовал войну в Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Украине идет война не между добром и злом, а между двумя славянскими странами.

«Поэтому это не наша война», - заявил Орбан в обращении к нации.

По его словам, 2023 год будет «самым опасным со времен падения коммунизма из-за угрозы войны и инфляции». Венгерский премьер добавил, что единственный путь гарантировать мирную жизнь для Венгрии - «держаться подальше от российско-украинской войны».

«Мы являемся частью западного мира, членами НАТО и Европейского Союза, и все там на стороне войны, или, по крайней мере, делают вид, что это так, кроме нас», - сказал Орбан.

По его мнению, Запад «повинен в начале войны».

Орбан также заявил, что гуманитарная помощь Украине не является разрывом отношений с Россией. Венгрия намерена поддерживать экономические отношения с Россией и «призывает к тому же западных партнеров», добавил он.