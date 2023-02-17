Прогноз погоды на завтра
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман, будет дуть умеренный юго-западный ветер.
Температура воздуха составит ночью 4-6° тепла, днем 11-16° тепла. Атмосферное давление упадет с 762 миллиметров ртутного столба до 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 60-70%, днем - 40-50%.
В районах Азербайджана преимущественно осадков не ожидается. Но ночью и утром в некоторых горных районах возможен снег, местами туман. Подует западный ветер.
Температура воздуха составит ночью 2-6° тепла, днем 12-17° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.