Призер Кубка мира в Баку Сельджан Махсудова довольна своим выступлением Золото у Бразилии и Казахстана; обновлено
Бронзовый призер бакинского Кубка мира по прыжкам на батуте Сельджан Махсудова прокомментировала свое выступление.
«Тренер доволен моим выступлением. Да и я тоже, - говорит спортсменка. - Да, на прошлогоднем Кубке мира в Баку я была серебряным призером. Но ничего страшного. Бронза – тоже хороший результат. Главное, что я среди медалисток.
В сегодняшнем финале я могла показать более усовершенствованную программу, однако решили с тренером, что не будем этого делать. В результате я выступила с той же программой, что и в квалификации. А новые элементы продемонстрирую на лицензионных соревнованиях к Олимпиаде-2024».
* * * 16:53
В мужских соревнованиях победу одержал Данил Муссабаев из Казахстана. Серебро у испанца Хорхе Мартина, бронза в активе Аллана Моранта из Франции.
В синхронных прыжках у мужчин победу одержал дуэт из Казахстана. Медали завоевали представители Германии и Португалии.
Среди женских синхронисток первенствовали бразильянки. На пьедестал почета также поднялись гимнастки из Украины и США.
Таким образом, на Кубке мира в Баку по два золота завоевали Казахстан и Бразилия.
* * * 14:53
На Национальной гимнастической арене в Баку завершаются соревнования Кубка мира по прыжкам на батуте.
Сегодня проходят финалы. В женском турнире азербайджанская гимнастка Сельджан Махсудова пробилась в финал. С результатом 52,910 она стала бронзовым призером.
Золото у Камиллы Гомес из Бразилии (54,860 балла), серебро взяла француженка Леа Лябрусс (53,970).
Вчера Махсудова в квалификации также заняла 3-е место. Результат – 53,370 балла. Сельджан уступила двум бразильянкам. Помимо упомянутых спортсменок, в финальную восьмерку пробилась еще одна представительница Франции, а также спортсменки из Казахстана, США и Латвии.
Для Сельджан Махсудовой это уже вторая медаль на домашнем Кубке мира. В прошлом году она стала серебряным призером.
Всего в нынешнем турнире принимают участие 62 спортсмена и спортсменки из 16 стран.