Бронзовый призер бакинского Кубка мира по прыжкам на батуте Сельджан Махсудова прокомментировала свое выступление.

«Тренер доволен моим выступлением. Да и я тоже, - говорит спортсменка. - Да, на прошлогоднем Кубке мира в Баку я была серебряным призером. Но ничего страшного. Бронза – тоже хороший результат. Главное, что я среди медалисток.

В сегодняшнем финале я могла показать более усовершенствованную программу, однако решили с тренером, что не будем этого делать. В результате я выступила с той же программой, что и в квалификации. А новые элементы продемонстрирую на лицензионных соревнованиях к Олимпиаде-2024».

* * * 16:53

В мужских соревнованиях победу одержал Данил Муссабаев из Казахстана. Серебро у испанца Хорхе Мартина, бронза в активе Аллана Моранта из Франции.

В синхронных прыжках у мужчин победу одержал дуэт из Казахстана. Медали завоевали представители Германии и Португалии.

Среди женских синхронисток первенствовали бразильянки. На пьедестал почета также поднялись гимнастки из Украины и США.

Таким образом, на Кубке мира в Баку по два золота завоевали Казахстан и Бразилия.

* * * 14:53

На Национальной гимнастической арене в Баку завершаются соревнования Кубка мира по прыжкам на батуте.